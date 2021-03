우리나라 4대 매화 ‘천연기념물 제486호 백양사 고불매’ 개화

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소는 우리나라 4대 매화이자 호남 5매(梅)로 불리는 전남 장성 백양사 고불매(古佛梅)가 개화했다고 19일 밝혔다.

지난 12일에 첫 꽃망울을 터트린 백양사 고불매(천연기념물 제486호)는 수령이 350여 년으로 강릉 오죽헌의 율곡매(484호), 구례 화엄사의 화엄매(485호), 순천 선암사의 선암매(488호)와 더불어 국내에 4그루 밖에 없는 천연기념물 매화 중 하나로 홍매화로는 유일하다.

또 전남대 대명매, 담양 지실마을 계당매 등과 더불어 호남 5매로도 통한다. 단 한 그루에 불과하지만 그 향기가 은은하고 매혹적이어서 백양사 경내를 가득 채울 정도다.

한상식 행정과장은 “백양사 고불매가 다음 주 중 만개할 것으로 예상되나, 올해 겨울 떨어진 기온으로 인해 냉해를 입어 예년보다 그 화려함은 다소 아쉬울 것으로 예상된다”며 “코로나19 감염 예방을 위해 탐방 시에는 반드시 마스크를 착용하고 탐방 거리두기 수칙을 지켜주시길 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr