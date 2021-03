회담 형식 합의도 깬 첫만남...바이든-시진핑 조기회담 어려울 듯

모두 발언 뒤 퇴장하는 취재진에

블링컨 美 국무 "다시 돌아오라"

외교 현장서 이례적인 모습

"이런 식의 대화할 건가"

양제츠 中 정치국원 불만표시



양측 회담결과 기대 내려놔

美 "비공개회의서도

中에 강겨한 태도 유지할 것"

中 "회담전 中 제재

손님 테이블에 침뱉은 격"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 베이징=조영신 특파원] 조 바이든 미국 행정부와 중국의 첫 만남은 극도의 신경전 속에 험악한 분위기가 연출됐다. 향후 미·중 관계 개선이 쉽지 않을 것임을 예고한 셈이다. 세계 최대 강국 미국과 이에 도전하는 중국 간의 갈등이 해법을 찾지 못하면서 우리 정부의 고민도 더욱 깊어질 전망이다. 일부에서는 양국의 관계가 급랭하며 ‘투키디데스 함정(Thucydides Trap)’에 빠질 수도 있다고 우려하고 있다.

퇴장하던 취재진 불러세운 블링컨

18일(현지시간) 알래스카 앵커리지에서 열린 미·중 고위급 회담에서는 외교 현장에서는 찾아보기 어려운 이례적인 일이 벌어졌다.

미·중 양측이 모두발언에서 한 치의 양보도 없이 발언을 주고받은 후 취재진이 퇴장하는 순간, 토니 블링컨 미 국무부 장관이 "우리 동료들을 돌아오게 하라"라며 이들을 불러세웠다. 이에 당황한 중국 측 인사들이 취재진의 퇴장을 종용했지만, 현장 기자들은 양제츠 중국 외교 담당 정치국원의 발언을 들을 수 있었다.

이는 행사 진행에 대한 합의를 깬 것으로 외교 현장에서는 보기 드문 결례다. 중국 측의 강경 발언을 취재진이 끝까지 듣게 하려는 의도로 해석됐다. 이에 대해 양 정치국원은 즉각 "이런 식의 대화 방식을 원한 것인가? 우리는 미국 측이 외교 기준을 지키리라 생각했다. 미국을 너무 좋게 생각한 것 같다"며 불만을 표했다.

블링컨 장관은 원고에 없던 발언을 하기도 했다. 그는 양 정치국원이 "미국의 인권이 최저 수준에 있다" "미국에서 흑인이 학살당하고 있다" 등 거친 표현까지 사용하며 미국이 인권을 개선해야 한다는 취지로 공격하자 즉각 응수했다. 블링컨 장관은 "우리는 더 완벽한 공동체를 만들기 위해 끝없이 탐구하고 있다. 이 탐구는 우리가 완벽하지 않고 실수를 한다는 것을 의미한다"고 맞섰다.

블링컨 장관은 모두발언 시작부터 각을 세웠다. 그는 중국 신장지구에서의 인권 문제부터 거론했다. 중국이 가장 껄끄럽게 생각하는 부분에 대해 정공법으로 나선 것이다. 한 외신은 본격적인 회담에 들어가기 전 이미 얼음이 녹아내렸다면서 양측의 공방이 초반부터 뜨겁게 달아올랐다고 전했다.

최악으로 치닫는 미·중

이번 회담은 다음 날까지 이틀간 예정돼 있다. 미국 측은 일찌감치 공동선언문이 나오기 어려울 것이라고 예상한 바 있다. 사실상 이번 회담이 양측의 입장을 확인하는 정도에 그칠 것으로 내다본 것이다. 한 미국 측 고위 관계자는 첫 회동 이후 "우리는 공개 발언뿐 아니라 비공개회의에서도 중국에 강경한 태도를 유지할 것"이라고 언급했다. 그는 중국 측의 비판을 의식한 듯 "회담 형식에 대한 약속을 어긴 것은 중국"이라고 주장했다.

이날 젠 사키 백악관 대변인도 정례 브리핑 중 추가적인 미·중 회동 여부에 대해 "회담에서 모든 사안에 대해 논의한 후 바이든 대통령이 다음 양국 간 관계에 관해 결정할 것"이라고 말했다. 이날 회담의 분위기를 고려하면 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 만남이 조기에 성사되기는 어려울 전망이다.

중국 측도 이번 회담에 대한 기대를 내려놓았다. 중국 관변 학자들은 미·중 고위급 회담 직전 미국이 홍콩 고위 관리 24명에 대한 제재를 하자 회담할 필요가 없다는 의견을 쏟아냈다.

뤼샹 중국 사회과학원 연구원은 "회담을 앞두고 홍콩 선거법 개정과 관련된 중국 관리들을 제재한 것은 미국의 의도된 것"이라며 "이는 손님을 초대한 주인이 테이블에 침을 뱉은 것과 같다"고 성토했다.

진찬룽 중국 인민대 국제관계학원 부원장은 "미국의 제재는 바이든 행정부가 이전 도널드 트럼프 행정부의 대결 정책을 대부분 물려받았음을 보여준다"면서 "바이든 정부에 대한 환상이나 희망적인 생각을 품어서는 안 된다"고 불만을 토로했다.

양시위 중국 국제문제연구소 선임연구원은 "마오쩌둥 전 주석과 리처드 닉슨 전 미 대통령의 악수 이후 중·미 관계는 최악의 상황에 직면해 있다"면서 "미래를 위해 올바른 길로 돌아가거나, 외교 관계 수립 이전의 상황으로 돌아가는 것, 즉 냉전, 심지어 전쟁이라는 두 가지 방법밖에 없다"고 경고했다.

▶투키디데스의 함정(Thucydides Trap): 신흥 강국이 부상하면 기존의 강대국이 이를 견제하는 과정에서 전쟁이 발생한다는 뜻

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr