상권 품은 도심 오피스텔…주거편의성 높아 ‘두각’

오피스텔 분양 시장에서 역세권 못지 않게 주요 상권과 인접한 입지가 중요하게 인식되고 있다. 특히 수도권 도심의 경우 실거주 목적으로 아파트 대신 주거용 오피스텔을 구하려는 사람이 늘면서 상권이 발달돼 편의성이 높은 지역의 신규 오피스텔이 각광받고 있다.

수도권 도심은 수요 대비 새 아파트 공급이 적은데다 아파트를 대상으로 한 대출 규제가 강력하고, 청약가점 커트라인이 천정부지로 높아 당첨 확률이 낮은 상황이다. 이에 대안책으로 오피스텔을 찾는 이들이 늘면서 도심 중에서도 상권이 발달돼 실제 거주 시 편의성이 높은 입지의 오피스텔이 인기를 끌고 있다.

실제 지난해 수도권 도심 내 분양한 오피스텔 중 주요 상권과 인접한 단지들의 분양 성적이 우수했다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 중구에 분양한 ‘힐스테이트 청계 센트럴’(2024년 5월 입주예정)는 평균 12.72대 1의 경쟁률 기록하며 전 호실 청약 마감됐다. 지리적으로 서울의 중심에 위치한데다 특화거리로 지정된 황학동 주방·가구거리 중심에 자리해 상권이 발달해 있고, 이미 활성화된 서울중앙시장 상권과 연계선상에 위치한 것이 특징이다.

인천 부평구 ‘e편한세상 시티 부평역’(2023년 8월 입주예정)의 평균 청약경쟁률은 7.47대 1로, 총 1,000실이 넘는 부평 최대 규모의 오피스텔이었음에도 마감에 성공했다. 단지가 위치한 부평역 인근에는 대규모 상권이 모여있어 롯데마트, 부평역 지하상가 쇼핑몰, 2001아울렛, 모다백화점 등 쇼핑·편의시설을 쉽게 이용 가능하다.

경기 수원시 장안구 소재 ‘화서역 푸르지오 브리시엘’(2023년 9월 입주예정)의 경우 평균 31.44대 1의 높은 경쟁률로 마감돼 화제를 모았다. 인근에 롯데백화점, 롯데마트, AK플라자 등이 위치한데다 해당 오피스텔이 들어서는 대유평지구에는 대형상업시설인 ‘스타필드 수원’(2024년 예정)이 지난해 12월 건축허가를 받으면서 상권이 더욱 활성화될 전망이다.

이처럼 수도권 내에서도 상권이 발달한 지역의 경우 주거상품, 편의시설 등 인프라가 잘 갖춰져 있어 청약 시 수요자들에게 높은 인기를 끌고 있다.

업계 관계자는 “수도권 도심에 거주하고자 하는 수요자는 많지만 높은 아파트값과 희귀해진 전세매물은 물론이고 대출 규제 강화로 점점 더 ‘내 집 마련’을 하기 어려워지는 상황이다”라며 “새 아파트 구매가 어려운 수요자들이 도심에 분양하는 오피스텔로 자연스럽게 관심을 돌리는 가운데, 단지 인근에 상권이 발달된 경우 높은 주거편의성에 대한 기대를 바탕으로 청약 흥행을 기록 중이다”라고 말했다.

현대건설은 올 4월 서울시 동대문구 장안동 일원에서 주거형 오피스텔 ‘힐스테이트 장안 센트럴’을 분양한다. 지하 6층~지상 20층, 전용면적 38~78㎡ 총 369실 규모로 이뤄진다. 도심권역인 장안동에서도 메인 상업지역 중심에 위치한 만큼 주변으로 생활 인프라가 풍부하다. 도보권 내 복합쇼핑몰 아트몰링 장안점 및 롯데시네마 장안점 등을 비롯해 롯데백화점 청량리점, 삼육서울병원, 홈플러스 동대문점 등 다양한 생활편의시설을 쉽게 이용할 수 있다.

분양관계자는 “최근 서울 전세가격이 오르고 분양 물량도 줄면서 젊은 세대 중심으로 주거용 오피스텔을 찾는 일이 부쩍 많아졌다”며 “요근래 서울에서 분양했던 주거용 오피스텔이 완판행렬을 이어가고 가격이 수직상승 하는 모습을 보이면서 서울에서 주거용 오피스텔 인기를 증명하고 있다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr