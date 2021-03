<장 마감 후 주요 공시>

◆서울반도체=계열사에 967억원 규모 채무보증 결정

◆상지카일룸=서울 논현동 285억원 규모 카일룸M 신축공사 계약

◆엔에스=70억원 규모 2차전지 제조 장비 공급계약

◆삼본전자=필룩스 지분 17.42% 204억원에 취득 결정

