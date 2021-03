'맞춤형 일자리를 찾습니다' 서울시, 50+일자리 아이디어 공모

민간·공공 자원 연계한 50+세대 맞춤형 일자리 제안 공모 진행

50+세대 역량 활용할 새로운 일 모델 발굴

[아시아경제 임철영 기자] 서울시50플러스재단이 50+세대에 적합한 새로운 일자리 모델을 발굴하고 실질적인 일자리 창출로 이어질 수 있도록 50+인재가 필요한 기업 및 단체를 대상으로 일자리 아이디어 제안을 공모한다.

15일 재단은 50+포털에 정기 채널을 개설하고 일자리 아이디어 제안을 공모한다고 밝혔다. 50+인재가 필요한 기업, 기관, 협회, 단체라면 어디나 참여 가능하다. 최종 선정된 사업에 대해서는 50+적합일자리 사업에 필요한 맞춤 지원을 통해 연내 사업화를 추진할 계획이다.

서울시는 인재모집이 필요한 사업의 경우 시장 수요에 맞는 50+인재를 찾을 수 있도록 모집과 선발과정을 지원하고, 교육훈련이 필요한 사업이라면 50+인재가 시장 수요에 잘 대응하도록 교육비와 교육장소를 지원할 예정이다. 활동 연계가 필요하다면 시장 수요와 50+인재를 연결하고 일정 활동비(임금)의 지원도 가능해 진다.

재단은 상반기 집중 공모에 이어 9월에도 한 번 더 집중 공모를 진행하며 연중 자유롭게 제안할 수 있는 상시 채널도 별도 운영할 예정이다. 정기 공모기간 외에도 연중 상시로 50+적합일자리 제안이 가능하며 50+포털을 통해 손쉽게 온라인으로 접수 할 수 있다. 일회성 일자리 아이디어 공모가 아니라 고용 상황을 고려한 일자리를 적극 발굴하여 고도화·규모화 함으로써 지속 가능한 일자리 창출에 기여한다는 계획이다.

김영대 서울시50플러스재단 대표이사는 “이번 사업은 일자리 수요에 맞춰 50+세대의 경력을 활용할 수 있는 일자리 모델을 적극 발굴함으로써 맞춤형 일자리의 질적 제고와 양적 확대를 위해 마련한 것”이라며 “지속적인 일자리 모델 발굴과 사업화를 통해 시장의 인력난 해소와 동시에 50+세대의 사회 참여 기회 확대에 기여하고자 한다”고 말했다.

