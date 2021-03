[아시아경제 지연진 기자] 영풍제지 영풍제지 006740 | 코스피 증권정보 현재가 6,710 전일대비 210 등락률 -3.03% 거래량 517,808 전일가 6,920 2021.03.12 14:57 장중(20분지연) 관련기사 국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세영풍제지, 커뮤니티 활발... 주가 -27.52%.영풍제지, 주가 1만 2450원 (20.29%)… 게시판 '북적' close 는 지난해 12월31일 기준 보통주 1주당 40원을 현금배당한다고 12일 공시했다.

배당금 총액은 7억289만원으로, 시가배당율은 0.56%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr