日대사 "韓 아직까지 日식품 수입규제 유지…유감"

[아시아경제 오현길 기자] 일본 정부는 11일 10년 전 동일본 대지진 때 한국이 보내준 지원에 감사를 표하면서 후쿠시마 원자력발전소 부지 내 탱크에 저장 중인 오염수(처리수)는 어떻게든 해결해야 할 과제라는 입장을 밝혔다.

다만 한국 정부에서 일본산 식품에 대한 수입 규제를 유지하고 있는 것에 대해서는 유감을 표시했다.

주한일본대사관은 이날 종로구 공보문화원에서 '동일본 대지진으로부터 10년, 감사와 부흥' 기념행사를 개최했다. 대사관은 피해 복구를 지원해준 한국에 감사를 전하고 재해 지역의 현황과 부흥 과정을 보고했다.

아이보시 고이치 신임 주한일본대사는 한국어로 한 인사말에서 "우리가 깊은 슬픔과 고통에 빠져 있을 때 한국 분들은 아낌없는 온정과 지원을 보내주셨다"며 "재해 발생 이후로 지금까지 한국분들께 받은 다양한 지원에 대해 다시 한번 진심으로 감사를 드린다"고 말했다.

아이보시 대사는 피해 지역 복구가 착실히 진행되고 있다면서 "아직 해결해야 할 과제도 있다. 원자력 재해로부터의 부흥과 재생이며, 특히 일본산 식품과 도쿄전력 후쿠시마 제1원전의 ALPS(다핵종 제거설비) 처리수에 관한 과제"라고 설명했다.

그는 "후쿠시마의 진정한 부흥을 이루기 위해서는 어떻게든 극복해야만 하는 과제"라며 "일본산 식품에 대해서는 세계적으로도 엄격한 기준을 도입해 철저한 식품 검사를 시행하고 있으며 안전성이 증명된 식품에 한해 유통하고 있다"고 주장했다.

이어 원전 사고 직후 54개 국가·지역이 일본산 식품 수입을 규제했으나 39곳이 규제를 철폐했고, 13곳이 규제 완화를 추진하고 있다면서 "유감스럽게도 한국에서는 아직 수입 규제가 이어지고 있다"고 말했다.

후쿠시마 원전 처리수에 대해서는 "일본 정부가 아직 그 처리 방식에 대한 방침을 정하지는 않았지만, 환경 및 사람의 건강과 안전에 미치는 영향을 최대한 고려하며 국제 기준에 따라 규제 기준을 충족하는 대응을 하겠다"며 기존 입장을 반복했다.

