美 대륙횡단 열차 운행재개…1년여만에 정상화

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 확산으로 운행에 제한됐던 미국 대륙 횡단 철도 시스템이 1년여 만에 전면 정상화된다.

전미여객철도공사 암트랙은 10일(현지시간) "오는 5월부터 12개 주요 장거리 노선 운행을 원래대로 매일 운행할 계획"이라고 밝혔다.

팬데믹 동안 무급휴직 처분했던 1200명의 직원은 이에 따라 이르면 다음 달부터 업무에 복귀한다.

암트랙은 오는 5월 24일부터 6월 7일까지 순차적으로 12개 노선의 운행을 재개할 방침이다. 5월 24일에는 '캘리포니아 제퍼', '엠파이어 빌더', '텍사스 이글' 등의 노선이 전면 가동되기 시작한다.

캘리포니아 제퍼는 철도교통 중심지인 일리노이주 시카고에서부터 샌프란시스코 베이지역인 캘리포니아주 에머리빌까지 총 3924km를 운행하는 미국에서 가장 긴 암트랙 노선이다.

엠파이어 빌더는 시카고에서부터 워싱턴주 시애틀(총 3550km)과 오리건주 포틀랜드(총 3632km)까지, '텍사스 이글'은 시카고부터 텍사스주 샌안토니오에 이르는 동부 구간(총 2102km)과 샌안토니오에서부터 캘리포니아주 로스앤젤레스까지 서부 구간(총 2288km)으로 나뉜다.

5월 31일부터는 '시티 오브 뉴올리언스', '레이크 쇼어 리미티드', '사우스웨스트 치프' 노선이 정상 재개된다.

시티 오브 뉴올리언스 노선은 시카고에서부터 루이지애나주 뉴올리언스까지(총 1503km), '레이크 쇼어 리미티드' 노선은 시카고에서부터 뉴욕(총 1543km)·보스턴(총 1637km)까지, '사우스웨스트 치프'는 시카고에서 로스앤젤레스까지(총 3645km) 운행한다.

암트랙 장거리 노선 대부분은 지난해 10월 이후 주 3회로 운행이 제한됐다. 코로나19 사태의 여파로 이용객이 최대 95%까지 줄면서 운영 경비를 감당하기 어려워진 탓이다.

암트랙 운행이 1년여 만에 정상화된 것은 연방 하원이 이날 1조9000억 달러 규모의 추가 경기 부양책을 승인한 영향이다. 암트랙은 이 가운데 17억 달러를 책정받았다.

빌 플린 암트랙 최고경영자(CEO)는 "장거리 열차를 다시 매일 운행하기로 한 것은 경기 회복을 위해 매우 뜻깊은 결정"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr