변창흠 "LH 사장 시절 성과급 전액 기부할 의향있다"

11일 국토부 대변인실 통해 뜻 밝혀

[아시아경제 문제원 기자] 변창흠 국토교통부 장관이 한국토지주택공사(LH) 사장으로 재직하던 시절 받은 성과급 전액을 사회에 환원할 의향이 있다고 11일 밝혔다.

국토부는 이날 "변창흠 국토부 장관은 (LH 사장 시절) 성과급 전액을 사회에 환원하거나 기부할 의향이 있음을 알려드린다"고 밝혔다.

다만 국토부는 변 장관이 의향이 있다고만 표현했을 뿐 실제 성과급 기부 여부나 일시 등에 대해선 명확히 언급하지 않았다.

추경호 국민의힘 의원에 따르면 변 장관은 LH 사장을 지낸 2019년 공공기관 경영평가에서 A등급(우수)을 받아 성과급으로 7986만원을 받게 됐다.

임원 성과급을 3년에 걸쳐 주는 '중기성과급제'에 따라 절반인 3993만원은 지난해 받았고, 나머지 3393만원은 올해와 내년에 분할 지급된다.

LH가 오는 6월 발표되는 2020년도 평가에서도 A등급을 받으면 변 장관은 최대 1억5721만원의 성과급을 받는 것으로 알려졌다. 최하등급인 D를 받아도 2396만원을 더 받는다.

변 장관이 LH 사장 시절 성과급 기부를 언급한 것은 최근 드러난 LH 직원들의 3기 신도시 땅 사전투기 의혹에 대해 어느정도 책임지겠다는 의지가 반영된 것으로 해석된다.

기획재정부도 LH 직원들의 땅 투기 의혹이 사실로 밝혀지면 임원 성과급을 환수하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr