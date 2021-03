여직원들에 빵·장미 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회가 113주년 ‘세계 여성의 날’을 맞아 깜짝 이벤트를 펼쳤다.

8일 서구의회에 따르면 이날 의회는 여직원 11명에게 빵과 장미를 나눠줬다.

세계 여성의 날을 상징하는 빵과 장미는 1908년 미국 뉴욕에서 1만 5000여 명의 여성 노동자들이 “우리에게 빵과 장미를 달라”는 구호를 외치며 생존권과 참정권을 요구하면서 시작됐다.

이후 유엔은 1977년 3월 8일을 세계 여성의 날로 공식화 했고 우리나라에서는 지난 2018년부터 양성평등기본법에 여성의 날을 법정기념일로 지정했다.

김태영 서구의회 의장은 “여직원들이 업무에 어려움이 없도록 근무여건을 향상시키고 즐거운 일터가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr