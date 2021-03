국민의힘 "양향자 'LH투기 자진신고시 면책' 발언 사과해야"

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당 최고위원인 양향자 의원이 한국토지주택공사(LH) 투기 사태를 놓고 자진신고 시 면책하자고 한 데 대해 국민의힘은 사과해야 한다고 주장했다.

박기녕 국민의힘 부대변인은 8일 논평을 통해 "양 의원은 LH 사태 면책 발언에 대해 즉시 사과하라"고 밝혔다.

양 의원은 지난 6일 페이스북에 "자진신고 기간도 필요하다. 기간 안에 신고한 자에 대해서는 책임은 묻지 않되, 투기 이익은 포기할 수 있도록 하자"며 "다만 기간이 지나 투기 사실이 드러난 자는 법이 허용하는 최대의 책임을 물어야 한다"고 말했다.

이에 대해 박 부대변인은 "이런 말도 안 되는 발상은 어디서 나오는 것인지 모르겠다"며 "내부정보를 이용하여 재산상 이익을 추구했다면 엄연한 범죄행위로 볼 수 있는데, 도대체 무슨 권한으로 면책을 해 준다는 것인가"라고 비판했다.

박 부대변인은 또 "이런 안이한 태도로 LH 사태에 대응하고 있으니, 국민의 시선으로 볼 때 사태를 해결할 의지가 없어 보이는 것 아니겠는가"라며 "자진신고 기간에 신고한 자에 대해 면책을 해주는 것이 아니라, 기간 내 신고하지 않은 자에게 가중처벌을 하여야 할 것"이라고 강조했다.

이어 그는 "정부·여당의 실패한 부동산 정책 속 곪아 있던 부분들이 썩어 들어가고 있다"며 "이제는 부동산 정책의 총체적 실패를 인정하고, 정권의 썩은 부위를 드러내 도려내는 일만이 문재인 정부에게 남은 과제"라고 지적했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr