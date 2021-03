[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 시크릿 출신 전효성이 자신의 근황을 전했다.

최근 전효성은 자신의 SNS에 "나쁜사람 느낌"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 전효성은 남색 가죽 재킷 안에 검은색 민소매를 입고 볼륨감 넘치는 몸매 과시했다.

이에 배우 이세영은 "꺄 멋있어요! 언니!"라며 감탄했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr