[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 7일 소용량 프리미엄 식빵인 세븐셀렉트 ‘건포도식빵’을 선보인다고 밝혔다.

세븐셀렉트 건포도식빵에는 와인으로 숙성한 건포도가 사용됐다. 세계 3대 와인 생산국인 스페인산 레드와인으로 숙성하여 건포도의 식감이 촉촉하고 깊은 풍미가 특징이다. 또한 빵 반죽시 특허받은 유산균으로 배양한 발효액을 사용한 만큼 쫄깃한 빵 맛을 느낄 수 있다.

세븐일레븐 관계자는 “코로나19 상황에서 식사용 빵 수요가 증가함에 따라 프리미엄 식빵 구색을 확대할 필요성이 커졌다”며 “건포도식빵은 차별화된 원재료와 공법으로 만든 소용량 식빵으로 가정에서 간편 식사대용으로 즐기기에 적합하다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr