요기요, '오늘의 할인' 프로그램 선봬…"매일 풍성한 할인 혜택"

[아시아경제 김보경 기자] 딜리버리히어로 코리아는 배달 애플리케이션 요기요가 소비자 할인 혜택 프로그램 '오늘의 할인'을 선보인다고 5일 밝혔다.

오늘의 할인은 매일 놓치지 말아야 할 다양한 할인 혜택을 추천해주는 연중무휴 프로그램이다. 기존 소비자 할인 프로모션 '슈퍼레드위크 2.0'의 주 단위 할인 혜택을 뛰어 넘어 매일 풍성한 할인 정보를 제공한다.

새 할인 혜택은 대표 프랜차이즈 브랜드의 혜택을 모아놓은 '놓치면 후회해요'와 브랜드의 전체 메뉴를 할인받을 수 있는 '오늘의 브랜드 할인', 주요 인기메뉴 중심의 할인 혜택을 담은 '오늘의 메뉴 할인' 등 총 3가지로 나눠 혜택 정보를 보기 쉽게 구성했다.

이용 방법은 기존 슈퍼레드위크2.0과 동일하다. 요기요 앱 내에서 오늘의 할인에 참여한 브랜드 메뉴를 선택 주문하고, '요기서 1초결제' 또는 '요기서 결제'를 이용하면 할인이 자동 적용된다.

할인 제도 개편을 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 오는 7일까지 요기요앱 내 오늘의 할인 이벤트 페이지를 공유하면 추첨을 통해 최대 10만 요기요 포인트를 증정한다. 8일부터는 오늘의 할인과 중복 사용할 수 있어 혜택이 더 커지는 할인쿠폰을 매일 아침 11시에 선착순 제공한다.

박채연 딜리버리히어로 코리아 마케팅본부장은 "앞으로도 요기요는 고객들이 더 풍성한 할인 혜택 속에 합리적으로 일상의 맛있는 즐거움을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr