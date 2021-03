국민의힘 의원들 윤석열에 힘 모으자…"헌법·법치주의 수호 함께 노력"

주호영 "만날 시간 있을 것"

정진석 "주저 없이 힘 보태겠다"

[아시아경제 나주석 기자, 이현주 기자, 금보령 기자, 박준이 기자] 국민의힘 의원들은 4일 사퇴한 윤석열 검찰총장과 대한민국 헌법을 수호하고 법치주의를 지키기 위해 함께 노력하겠다고 밝혔다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 기자들과 만나 "헌법 정신을 지켜 충실히 임무를 수행하던 총장이 축출 당하는 현실이 헌법 파괴와 법치 파괴 현장을 직접 보여주는 것 같아 안타깝다"며 "우리 국민의힘은 필요하다면 윤석열 검찰총장과 힘을 합쳐 한국 헌법과 법치주의를 지키는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

윤 총장과 만날 계획이 있느냐는 질문에 주 원내대표는 "조금 시간을 갖고 윤 총장의 뜻도 확인하고 만날 시간이 있을 것"이라고 답했다.

정진석 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "그(윤 총장)는 오늘 문재인 정권이 자행해온 법치 파괴, 헌정 유린, 권력부패의 실상을 몸으로 증언했다"며 "나와 국민의힘은 문정권(문재인 정부)의 폭정을 심판하겠다는 윤석열에게 주저 없이 힘을 보태려고 한다"고 각오를 밝혔다.

정 의원은 "윤석열이 던진 메시지는 분명하다"며 "‘파괴된 헌법정신과 법치를 바로세우겠다’, ‘무도한 정권에 맞서, 국민과 함께 싸우겠다’"고 평가했다.

하태경 의원도 "민주주의와 법치수호를 위해 윤석열과 함께 싸우자. 총장직 사퇴는 끝이 아니라 시작"이라며 힘을 보탰다.

김기현 의원은 윤 검찰총장이 사의를 표한 데 대해 "'부패완판' 권력 장악의 퍼즐이 또 하나 맞춰졌다"고 강조했다. 이어 "윤 총장이 살아 있는 권력의 압박과 무시, 힐난에도 꿋꿋이 자리를 지킨 덕분에 실낱같이 유지되어왔던 헌법정신이 이제 속절없이 무너질 위기에 처했다"며 "이제 이 무소불위의 정권을 막을 수 있는 힘은 오직 현명한 국민 뿐"이라고 말했다.

권영세 의원은 "진영 이익이나 사적 원한으로 중추 수사기관의 수사권을 박탈해서 우리 사회를 부패의 나락으로 떨어뜨리는 일은 나라와 국민에 대한 반역 행위"라며 "윤석열 총장의 사퇴가 저들의 폭주를 막는 브레이크가 되길 간절히 바란다"고 당부했다.

