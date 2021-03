[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 마마무의 솔라가 자신의 근황을 전했다.

최근 솔라는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 솔라는 가슴과 등 부분이 절개된 네이비 컬러의 블라우스와 청바지를 입고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다.

이에 팬들은 "섹시하다"며 호응을 보냈다.

한편 솔라는 개인 유튜브 채널 '솔라시도'를 운영 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr