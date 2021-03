속보[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 국민의힘 공천관리위원회는 4일 "서울시장 최종후보로 오세훈 전 시장이, 부산시장 최종후보엔 박형준 동아대 교수가 선출됐다"고 밝혔다.

