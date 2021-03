중기유통센터, 소상공인 디지털 경제 백신 리포트 발간

소비자 디지털 검색 키워드 빅데이터 분석

소상공인에게 디지털시장 비즈니스 아이디어 제공

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업유통센터(대표 정진수)는 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인들의 온라인 판로 지원을 위해 온라인시장 빅데이터 분석을 통한 소상공인 디지털 경제 백신 리포트를 발간한다고 4일 밝혔다.

디지털 경제 백신 리포트는 중소기업유통센터와 KT가 협업을 기반으로 주요 포털 및 SNS 상에서 언급되는 키워드 13억 건의 빅데이터를 분석한 뒤 내용을 구성한 것이다. 리포트는 소상공인이 온라인시장 진출 시에 필요한 실질적인 도움을 주기 위해 ▲밀프렙 ▲간편요리 ▲비건 ▲집과 수면 ▲오픈마켓 ▲정기배송 ▲콘텐츠 리뷰 등 다양한 주제로 제공된다.

디지털 경제 백신 리포트는 '가치삽시다 플랫폼'에 입점돼 있는 소상공인을 대상으로 3일 1차로 배포됐으며, 3월 중 이해를 돕기 위한 리포트 설명 교육영상도 제공될 계획이다. 향후 2차 리포트에서는 코로나19 이후 생활, 식품, 가전, 뷰티, 패션 5개의 카테고리를 기준으로 인기상품 톱50 언급추이, 연관어, 소비자 연령대 정보 및 소비통계 리포트가 제공될 예정이다.

정진수 중소기업유통센터 대표는 "코로나19로 인해 큰 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 디지털 경제 백신 리포트가 실질적인 도움이 되기를 희망한다"며 "앞으로도 소상공인 온라인 진출지원을 선도하는 공공기관으로 발돋움할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr