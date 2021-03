"美증시 지탱하는 FAANG 25% 더 오를 것"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 증시를 지탱하는 5대 기술주 페이스북ㆍ아마존ㆍ애플ㆍ넷플릭스ㆍ구글 등 이른바 '팡(FAANG)'의 주가가 25% 더 갈 것이라는 전망이 나왔다.

작년 시장 랠리를 주도한 빅테크 기업을 비롯해 클라우드, 사이버 보안 관련 기업들이 올해 코로나19 사태가 진정되고 경제가 회복 국면으로 돌아서는 가운데 시장 성장세를 주도할 것이라고 웨드부쉬가 2일(현지시간) 보고서를 통해 밝혔다.

웨드부시의 애널리스트인 댄 이브스와 스트레이커 배케는 "지금까지 기술주의 상승세는 시작에 불과했다"며 "정부의 경기 부양 조치의 영향으로 향후 1년 간 기술주 주가 25% 이상 더 상승할 것"이라고 내다봤다.

코로나19 팬데믹의 수혜를 누린 화상회의 플랫폼 줌이 지난해 거둔 엄청난 수익은 기술주의 실적 기대감을 높인다며 이 같이 말했다.

줌은 재택 근무, 원격 근무 활성화에 따른 기업 수요 증가에 힘 입어 지난해 4분기 매출이 전년동기대비 369% 증가한 8억8250만달러로 시장 전망치를 웃돈 깜짝 실적을 내놨다. 순익 역시 조정치를 기준으로 시장 전망치(주당 79센트)를 넘어선 주당 1.22 달러를 기록했다.

애널리스트들은 "클라우드, 사이버 보안, 5G에서 목격했듯이 소비자와 기업들이 주도하는 수요가 성장의 붐을 알리고 있다"며 "우버나 리프트 같은 기업이 코로나19 회복에 따라 최고의 실적을 찍을 것"이라고 내다봤다.

우버나 리프트와 같은 회복이 더딘 기업들도 경기 회복의 수혜주가 될 것이라며 코로나19 경제 봉쇄가 풀리면서 이동증가에 따른 승차 수요가 되살아날 가능성이 있다고 설명했다.

조 바이든 행정부가 중국과의 '기술 냉전'에서 다소 완화된 스탠스를 취할 것이라는 정치, 외교적 환경도 팡의 강세에 기여할 것으로 봤다.

애널리스트들은 "주식 가격에 대한 논쟁은 계속될 것이지만 근본적인 펀더먼탈과 강한 경제 회복이 팡이 주도하는 주식 시장 상승세를 이끌 것"이라고 덧붙였다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr