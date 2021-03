신한카드 "스쿨뱅킹 자동납부하면 최대 1만원 캐시백 드려요"

신한카드 홈페이지·신한페이판에서

6월 30일까지 참여

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 새학기 시즌을 맞아 스쿨뱅킹 자동납부 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 오는 6월 30일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

스쿨뱅킹 자동납부는 전국 초·중·고등학교에 납부하는 수업료, 급식비, 방과후 학습비 등을 은행 계좌이체가 아닌 신한카드로 자동 결제하는 서비스이다.

이벤트 기간 내 스쿨뱅킹 자동납부를 신규로 신청하고 유지하면 학생 1명당 최대 1만원을 캐시백 해준다. 다자녀 가구에서 여러 명의 학비를 신한카드로 신규 납부하면, 납부한 학생 수만큼 캐시백 받을 수 있다.

또 친구에게 스쿨뱅킹을 추천해 신규 신청이 이뤄지면 추천인에게 SPC 5000원 모바일 상품권을 제공하는 이벤트도 진행한다. 친구 추천 이벤트 역시 가입한 학생 수만큼 추천인에게 상품권을 지급한다.

스쿨뱅킹 카드자동납부 서비스는 신한카드 신용카드와 체크카드를 소지한 고객이라면 누구나 신한카드 홈페이지와 신한페이판 혹은 스쿨뱅킹신청 전용 자동응답시스템(ARS)을 통해 신청할 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr