[아시아경제 김봉주 기자] 배우 고은아가 다이어트 후 물오른 미모를 뽐냈다.

고은아는 1일 인스타그램에 셀카 한 장을 올렸다

그러면서 고은아는 "여러분 제가 너무 많은 사랑을 감사하게도 받은 바람에 저 일 냈습니다"라며 "네이버 쇼핑라이브에서 첫 라이브를 진행하게 됐다"고 밝혔다.

한편 고은아는 남동생과 유튜브 채널 '방가네'를 운영하고 있다. 최근에는 한 달만에 체중 8kg을 감량했다고 밝히기도 했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr