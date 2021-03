[아시아경제 임혜선 기자] 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 13,950 전일대비 50 등락률 +0.36% 거래량 120,298 전일가 13,900 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 자사주 산 증권사 CEO '1석2조' 효과 톡톡美국채금리, 코로나19 수준.. "충격은 제한적" 전망설 연휴 간 위험자산 강세.. 코스피 숨고르기 전망 close 은 주당 1200원의 현금 배당을 결정했다고 2일 공시했다. 배당금 총액은 804억원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr