팬데믹 1년만에…미국 내 애플스토어 270곳 모두 영업재개

[아시아경제 조슬기나 기자] 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 약 1년만에 처음으로 미국 내 애플스토어 270곳이 모두 문을 열었다. 신규 확진자 수가 줄어들고 백신 접종이 시작되며 록다운(봉쇄)에서 벗어나고 있다는 평가다.

경제매체 CNBC 등에 따르면 애플 대변인은 1일(현지시간) 텍사스주에 위치한 애플스토어가 영업을 재개하며 미국 내 모든 애플스토어가 정상 운영 중이라고 확인했다.

작년 3월 코로나19 팬데믹 이후 미국 내 애플스토어가 모두 문을 연 것은 이번이 처음이다. 2일에는 멕시코 내 애플스토어 2곳도 운영을 재개한다. 아이폰 등 제품 구입을 원하는 애플스토어 방문자들은 사전 예약을 거쳐야 하고 마스크 착용 등이 의무화된다.

애플이 중국 외 지역에서 처음으로 애플스토어를 폐쇄한 것은 코로나19 확산세가 본격화한 작년 3월13일부터다. 당초 2주간 폐쇄 예정이었으나 팬데믹으로 장기화됐다. 아직 프랑스 12곳, 브라질 2곳 등이 문을 닫은 상태다.

CNBC는 지난해 애플스토어 폐쇄에도 불구하고 애플이 온라인 스토어 등을 오픈하며 제품 판매에는 차질을 빚지 않았다고 전했다. 다만 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 최근 실적을 공개하며 애플스토어가 정상 영업을 했다면 실적이 더 좋았을 것이라고 언급하기도 했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr