이재명 "신문사 유가부수 조작, 강제수사로 공모 여부 밝혀야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 신문사의 유가부수 조작은 명백한 범죄행위라며 이제 적폐를 끊어야 할 때라고 정부에 강력한 대응을 촉구했다.

이 지사는 1일 페이스북에 올린 '신문사 부수 조작은 범죄, 이제 적폐의 고리를 끊을 때입니다'라는 글을 통해 "여론조작과 진실왜곡으로 기득권에 복무하려면 영향력 과시가 필요한데 이를 위해 언론사가 무가지 살포로 부수를 늘리고, 실제 유가부수를 조작하는 일이 다반사로 드러났다"며 현 상황을 개탄했다.

이어 "문체부 조사 결과 '100만 구독'을 과시하며 영향력을 행사해 온 유수의 모 일간지 유료 부수가 ABC협회 공표분의 절반에도 못 미친 것으로 드러났다"며 "ABC협회가 공표하는 부수는 수백, 수천억에 이르는 각종 정부 보조금과 광고 집행의 기준이 되는데 부수 조작은 언론시장 질서 왜곡은 물론 국민혈세를 훔치는 범죄행위"라고 주장했다.

나아가 "부수조작 시정은 악의적 왜곡보도에 대한 징벌배상제 도입 같은 '언론개혁'의 축에 조차 못끼는 초보 과제"라며 "ABC협회 개혁을 위해 문체부의 관리 감독을 강화하고, 신문사 관계자가 압도적 다수인 이사회 구조를 바꿔야 한다"고 강조했다.

또 "(언론사가)스스로 자정할 수 없다면 강제수사를 통해서라도 협회 신문사 간 공모 여부를 밝혀 책임을 묻고, 투명하고 공정한 협회운영과 부수공개 제도를 확보해 나가야 한다"고 덧붙였다.

앞서 지난해 11월 ABC협회의 '부수조작' 의혹을 제기한 내부 고발에 따라 문체부가 현장 조사에 나선 결과 한 신문의 경우 지난해 ABC 협회가 공표한 유료부수는 116만부였지만 실제 현장 조사 결과 절반 수준인 58만부에 그친 것으로 드러났다.

황희 문체부 장관은 최근 국회에 출석해 "감사 결과를 분석 중에 있다"며 "수사의뢰도 검토하고 있다"고 답변했다.

한편 지난해 발행부수 80만, 유가부수 60만부 이상으로 집계돼 A군으로 분류된 조선,동아, 중앙의 경우 정부 광고로 각각 76억원, 95억원, 83억원의 수익을 올린 것으로 확인됐다.

