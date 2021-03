[아시아경제 이승진 기자] 국내 스포츠 브랜드 프로스펙스가 브랜드 론칭 40주년을 기념해 신제품 ‘블레이드 BX’를 출시했다고 1일 밝혔다.

'블레이드 BX'는 파워 워커를 위한 고기능성 제품으로, 발뒤꿈치 힐 부분에 초경량 고탄성 소재인 페박스(Pebax®)를 적용한 신규 솔 ‘에스-블레이드(S-BLADE)’를 통해 워킹시 에너지 회복을 높여주는 것이특징이다. 미드솔 부분에는 착지 시 좌우 흔들림을 잡아줘 안정성을 강화한 무브 프레임(MOVE FRAME)과 소프트한 쿠셔닝 및 복원력으로 충격 분산에 탁월한 소재를 적용했다.

인솔 부분에는 신규 개발한 ‘임팩트 존 2’를 통해 가로, 세로 아치 모두 입체적으로 지지함과 더불어 인솔 전체 부분의 쿠셔닝을 강화해 발의 피로도를 감소시켜 준다.

색상은 블랙, 네이비, 퍼플, 아이보리 등으로 구성됐다. 가격은 19만9000원이다.

