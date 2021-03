소프트웨어 기업 해외진출 지원…파일럿 프로젝트 구축비 2억 등

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 2일부터 31일까지 국내 소프트웨어 기업의 해외진출을 지원하는 ‘글로벌 소프트웨어 신산업 수주지원’ 사업과 ‘소프트웨어 기업 수출활동 지원’ 사업의 참여 기업을 모집한다고 1일 밝혔다.

글로벌 소프트웨어 신산업 수주지원 사업은 인공지능(AI) 등 소프트웨어 신산업 분야의 기술을 보유한 국내 소프트웨어 기업의 해외 사업 수주를 돕기 위해 해외 파일럿 프로젝트 구축을 돕는 사업이다. 4개 과제에 대해 과제당 2억원 내외의 파일럿 프로젝트 구축 비용을 지원한다. 중소기업을 포함한 3개 이상의 기업이 공동으로 참여하는 방식(컨소시엄)으로 신청할 수 있다.

또한 소프트웨어 기업 수출활동 지원 사업은 소프트웨어 제품의 해외(미국, 베트남, 일본) 현지화와 마케팅을 지원하는 사업으로, 9개 중소기업에 소프트웨어 제품의 현지화 비용 약 6000만원과 함께, 해외진출전략 수립을 위한 전문가 자문, 해외 판로 개척을 위한 잠재 고객사 연결, 마케팅 역량강화 교육 등을 지원한다.

세부적인 사항은 정보통신산업진흥원 홈페이지(https://www.nipa.kr)에서 확인할 수 있다. 구체적인 안내를 위해 온라인 설명회도 개최할 예정이다. 오는 10일부터 정보통신산업진흥원 홈페이지 또는 카카오티비 ‘정보통신산업진흥원’ 채널을 통해 시청할 수 있다.

