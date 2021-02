1월 전국 '인허가·착공·분양·준공' 실적 모두 전년比 증가

[아시아경제 문제원 기자] 1월 전국의 주택 인허가·착공·분양·준공 실적이 모두 전년 동월 대비 증가했다.

28일 국토교통부의 전국 주택건설실적에 따르면 지난달 주택 인허가 실적은 전국 2만6183호로 전년 동월(2만3978호) 대비 9.2% 증가했다.

인허가는 수도권보다는 지방에 집중됐다. 서울은 2695호로 전년 동월 대비 21.1%, 수도권은 1만2163호로 0.4% 감소했다. 반면 지방은 1만4020호로 전년 대비 19.2% 증가했다.

전국 아파트 인허가는 1만9541호로 전년 대비 12.8% 증가했으며, 아파트 외 주택은 6642호로 0.2% 감소했다.

1월 주택 착공 실적은 전국 2만7982호로 전년 동월(1만6512호) 대비 69.5% 늘었다.

수도권은 1만7256호로 전년 대비 무려 100.3% 증가했고, 지방은 1만726호로 35.8% 늘었다.

전국 분양실적은 1만3454호로 전년 동월(40호) 대비 1만3414호 증가한 가운데, 수도권과 지방 모두 증가 폭이 컸다.

일반분양은 1만1556호로 전년 대비 1만1516호 증가했고 임대주택(630호)과 조합원 분양(1268호)도 순증했다.

주택 준공실적은 전국 3만3512호로 집계돼 전년 동월(3만1544호) 대비 6.2% 증가했다.

수도권(2만2829호)은 전년 대비 35.7% 증가한 반면, 지방(1만683호)은 27.4% 감소했다.

전국 아파트 준공은 2만4363호로 전년 대비 5.8% 증가했으며 아파트 외 주택은 9149호로 7.5% 늘었다.

