정부, mRNA 기술 확보 속도전… 모더나와 백신개발 협력 논의

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 코로나19 백신 플랫폼 가운데 하나인 mRNA(메신저 리보핵산) 백신 개발의 핵심기술을 확보하기 위해 국제 협력을 적극 추진하고 있다.

27일 중앙방역대책본부에 따르면 국립감염병연구소는 지난 25일 모더나와 공동연구 및 협력 방안 마련을 논의하기 위해 연구·사업개발팀 실무진과 화상회의를 개최했다.

연구소는 이번 회의에서 mRNA 백신 공동개발을 위한 세부 협력 방안 논의와 함께 모더나의 남아프리카공화국발(發) 변이 바이러스 및 혼합백신 개발 계획을 공유받았다고 방대본은 전했다. 다음달 3일에는 미국 국립알레르기전염병연구소(NIAID)와 mRNA 백신 핵심기술 확보에 필요한 공동연구 추진 협력의향서(LOI) 체결 관련 화상회의도 열 예정이다.

mRNA 백신은 바이러스 표면의 스파이크 단백질을 만드는 mRNA를 대량 복제해 만든 것으로 모더나와 화이자가 이 기술로 코로나19 백신을 만들었다.

앞서 우리 정부는 지난 19일 열린 '코로나19 치료제·백신 개발 범정부지원위원회' 회의에서 mRNA 백신 기술 확보를 위해 기술융합형 컨소시엄 형태의 'mRNA 백신 사업단'을 운영하기로 한 바 있다.

이곳에서 mRNA 백신 개발에 필요한 다양한 요소 기술들을 개발하고, 변이 바이러스에 대응 가능한 최적화된 기술을 도출한다는 계획이다. 또정부는 범정부 실무추진위원회 산하 'mRNA 백신 전문 소위원회'를 신설해 부처 간 협업, 사업단 구성·내용 및 운영 방안도 마련할 방침이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr