[아시아경제 박지환 기자] 대성홀딩스 대성홀딩스 016710 | 코스피 증권정보 현재가 28,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 65,012 전일가 28,250 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 김영훈 대성그룹 회장, '2020 한국에너지대상' 은탑산업훈장 수상대성홀딩스, 도시가스 테마 상승세에 7.58% ↑【오늘의이슈】 반도체 시장 반전 성공, '관련 株 폭등한다' close 는 26일 보통주당 250원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 40억2236만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr