F-51 조종사 임택순 공군대위 '3월 6·25전쟁영웅'

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국가보훈처는 F-51 무스탕 조종사 임택순(1930.12~1953.3) 공군 대위를 '3월의 6·25 전쟁영웅'으로 선정했다고 밝혔다.

6·25전쟁이 한창이던 1951년 7월 10일 공군사관학교 1기로 졸업해 소위로 임관한 후 제21정찰비행대대와 제15교육비행전대에서 임무를 수행했다. 1953년 1월 5일 강릉 제10전투비행전대로 전속되어 F-51 무스탕을 조종하며 적진을 공격하는 임무를 맡았다.

당시 임택순 중위는 동부전선의 요충지로서 2년 동안 격전이 거듭되던 강원도 고성 351고지의 방어를 돕기 위해 열두 번째 출격에 나섰다.

351고지에 있던 적의 진지를 파괴하고 재차 공격을 위해 진입하던 중 적의 대공포탄에 전투기 우측 날개가 맞아 절체절명의 위기에 처했다. 지상에서 이를 지켜보던 전방공중통제관은 임 중위에게 신속히 탈출할 것을 권유했다.

그러나 그는 기수를 적진으로 돌려 아끼던 전투기와 함께 장렬히 산화했다.

공군사관학교 출신 조종사로서 최초의 전사자가 된 임택순 중위의 전공을 기리어 1953년 4월 20일 대위로 1계급 특진과 함께 을지무공훈장을 추서했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr