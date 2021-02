"하루종일 힘들어, 비난 멈춰 달라" 사유리 응대했던 스타벅스 직원 호소

[아시아경제 이주미 인턴기자] 방송인 사유리가 화재에 대피하기 위해 스타벅스를 찾았다가 출입을 거절당한 것을 두고 논란이 일어난 가운데 사유리를 응대했던 직원이 자신에 대한 비난을 멈춰달라고 호소했다.

해당 스타벅스 매장 직원은 25일 사유리가 자신의 인스타그램에 남긴 사과문에 "원글이 올라왔던 하루종일 기사와 인스타그램 댓글을 보면서 너무 힘들었고 사과문에도 구체적인 이야기가 없어, 여전히 저를 욕하는 사람들이 있다"는 댓글을 달아 이같이 말했다.

이 직원은 "(사유리가) 사과문 올린다고 하셔서 기다렸는데, 사실 관계에 대한 이야기가 없어서 댓글을 남긴다"며 "아기가 있다곤 말씀하셨지만 아기 얼굴, 입술이 어떤지 보이지 않았고 연기를 흡입한 사실도 몰랐다. 결제 전에 큐알, 신분증, 수기명부 안내를 드렸고 (사유리가) 다른 곳에 가야겠다며 직접 금방 나가셨다"고 설명했다.

앞서 지난 24일 사유리는 아파트에서 발생한 화재로 대피하기 위해 아이와 함께 방문한 스타벅스 매장에서 휴대폰이 없어 전자출입명부(QR코드)를 인증하지 못한다는 이유로 입장하지 못했다고 토로하는 글을 게재했다. 이에 대해 누리꾼들 사이에서 방역 지침 준수가 우선이라는 의견과 야박하다는 의견이 나오는 등 논란이 일었다.

이에 스타벅스 측은 "QR 코드 체크가 불가해 신분증 확인 후 수기 명부 작성을 안내했다"며 "신분증도 없다고 하셔서 어쩔 수 없이 양해를 구했다"고 해명했다.

사유리는 앞서 25일 스타벅스 출입 논란과 관련해 자신의 인스타그램에 "어제 제가 썼던 감정적인 글 때문에 하루종일 불편하게 했던 스타벅스 직원분에게 진심으로 사과드린다"며 "오늘 스타벅스에 찾아가서 직접 그 직원분에게 사과하고 대화를 나누고 왔다"고 사과문을 올렸다.

