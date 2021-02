김이배 제주항공 대표 "코로나에 기단 축소 불가피…인력 조정 없어"

[아시아경제 이동우 기자] 김이배 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,150 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 563,529 전일가 22,700 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 제주항공, 다음달 일본 상공 관광비행…9만9000원고용부 장관 "항공업 등 특별고용지원업종 지정기간 연장검토"고용부 장관, 제주항공 찾아 특별지원업종 연장여부 논의 close 대표이사는 코로나19에 따른 기단 축소가 불가피하지만 인력 조정은 없을 것이라고 밝혔다.

김 대표는 25일 제주항공 사보를 통해 "코로나19로 인해 위축된 시장의 회복 속도와 기단 유지에 따른 고정비를 감안해 임차 기간이 만료되는 기재는 상당수 반납할 계획"이라며 이같이 말했다.

김 대표는 "현재 장거리 대형기재 도입을 고려할 때가 아니다"라며 "지금의 비즈니스 모델을 더욱 튼튼히 하고 핵심 경쟁력을 바탕으로 사업을 확대하는 것을 꾀하고 있다"고 강조했다.

장거리 노선을 위한 B737맥스 도입을 검토 의사도 밝혔다. 김 대표는 "저비용항공사(LCC) 마켓에서 장거리 노선이라고 할 수 있는 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 등을 커버할 수 있을 것"이라며 "프리미엄 이코노미 좌석인 뉴클래스를 확대하는 방안도 고민해봐야 한다"고 말했다.

화물 전용기 도입에 대해서도 우려를 내비쳤다.

김 대표는 "코로나19 이후 국제선 여객이 살아나면 여객기 화물 운송이 늘어나 화물 수지가 지금과 같지 않을 것"이라며 "화물 사업을 전면적으로 하려면 화물기 3대를 보유해야 하는데 3대 보유는 리스크가 있다"고 설명했다.

김 대표는 "코로나19로 인한 재무 위기 극복과정에서 정부의 지원을 받는 등 큰 현안이 있었지만 큰 무리 없이 해결된 점은 다행"이라며 "올 하반기부터는 희망이 있을 것으로 보인다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr