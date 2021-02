당뇨병·비만 신약 개발 AI 나왔다

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜ C&C가 당뇨, 비만 등 대사성 질환 관련 신약 개발을 돕는 인공지능(AI)을 선보인다.

SK㈜ C&C는 25일 가천대길병원과 함께 AI 서비스 '아이클루 티디엠디'를 출시한다고 밝혔다. 아이클루 티디엠디는 질환을 유발하는 유전자·단백질 등 타깃을 발굴하고 검증하는 서비스를 제공한다. 타깃 발굴은 신약 개발의 첫 단계다.

당뇨병·비만·지방간·이상지혈증 등 대사성 질환을 유발하는 유전자나 단백질을 찾아 역할을 검증한 후 신약 후보 물질을 발굴할 수 있도록 AI가 도와준다.

아이클루 티디엠디에 접속해 검색창에 관심 대사성 질환의 이름, 후보 타깃 등을 입력하면 신약 개발 성공 가능성이 높은 타깃 목록과 분석결과가 나온다.

윤동준 SK㈜ C&C 헬스케어 그룹장은 "아이클루 티디엠디는 타깃 도출부터 검증까지 신약 개발 연구 개발 분야의 새로운 패러다임을 제시하는 서비스"라며 "앞으로도 신약 개발 관련 타깃 AI 서비스 영역 확장은 물론 기능 고도화를 진행해 가겠다"라고 말했다.

