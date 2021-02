"배우 성훈 남친룩" SK스토아, 패션 브랜드 인디코드 론칭

SK스토아, 단독 캐주얼 패션브랜드, 인디코드(indicode) 공개

배우 성훈 신규 모델로 발탁, 봄 신상품 순차적으로 선보여

[아시아경제 김유리 기자] SK스토아가 봄을 앞두고 새로운 단독 패션 브랜드를 론칭한다.

SK스토아는 25일 오후 6시36분 자체 브랜드(PB) 인디코드(indicode)를 공개하고 봄 신상품을 순차적으로 선보인다고 23일 밝혔다.

indicode는 Individual Dresscode의 약자로 '개인의 편안하고 자유로운 감성을 추구하는 남녀를 위한 옷을 제안한다'는 의미를 담았다. '헬렌카렌'에 이어 SK스토아에서 두 번째로 선보이는 패션 브랜드다.

기존 패션 PB '헬렌카렌'이 모녀, 자매, 친구 사이에 함께 나눠 입을 수 있는 스타일로 '여성'에 집중했다면 '인디코드'는 남녀 모두가 입을 수 있는 토탈 캐주얼웨어를 지향한다.

SK스토아는 '위드(With) 코로나' 시대에 가속화한 패션의 특징이 캐주얼라이징이라고 보고 멋과 기능성, 활용성을 잡은 SK스토아만의 캐주얼 패션 상품을 선보이기 위해 '인디코드'를 론칭했다고 밝혔다. 이를 위해 SK스토아는 배우 성훈을 모델로 발탁했다. 배우 성훈의 꾸밈없는 일상 모습과 드라마에서 보이는 반전 매력이 인디코드가 지향하는 매력에 부합한다는 설명이다.

25일 오후 6시36분에 선보이는 첫 제품은 '라이크라 릴랙스 팬츠 3종'이다. 라이크라 원사 원단을 사용해 신축성이 있고, 360도 풀스트링 밴딩 처리로 회사, 집, 캠핑장 등에서 편안하게 입을 수 있는 활동성을 갖췄다. 미디움 인디고 컬러 데님 1종과 베이지브라운, 카키색 면 팬츠 2종으로 구성됐다. 여성 팬츠 역시 미디움인디고 컬러 데님 1종과 에크루크림, 핑크 면 팬츠 2종 구성이다. 27일 오후 5시시36분에는 '인디코드'의 두번째 상품인 '웨더마스트 트렌치 코트'를 선보인다.

김판수 SK스토아 커머스사업1그룹장은 "급변하는 환경 속에서 타사와 차별화하는 패션 브랜드를 만들기 위해 심혈을 기울였다"며 "앞으로도 각기 다른 매력을 경험할 수 있는 다양한 패션 브랜드들을 선보여 패션 맛집 SK스토아가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 SK스토아의 대표 여성 브랜드 '헬렌카렌'도 26일 오전 7시36분 '올데이 뉴핏 팬츠 4종'을 시작으로 비즈니스 캐주얼, 레저 패커블웨어 등을 순차적으로 선보일 계획이다.

