이마트24, 두꺼비 캐릭터 인기에…화장지 2종 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 24일 두꺼비캐릭터 롤휴지와 휴대용티슈 등 총 2종을 출시한다고 밝혔다. 이 상품은 두꺼비 젤리 2종, 두꺼비 초콜릿에 이어 네 번째 두꺼비 캐릭터 상품이다.

두꺼비 캐릭터 화장지 2종은 천연 펄프 100%를 사용했으며, 형광물질, 포름알데히드, 인공색소, 합성향료를 사용하지 않아 민감한 피부를 가진 고객들도 안심하고 사용할 수 있다. 롤 티슈는 3겹 데코 엠보싱으로 흡수력이 뛰어난 것이 특징이다.

두꺼비 캐릭터 화장지2종은 이마트24와 하이트진로 캐릭터상품 샵 '두껍상회'에서만 구입할 수 있다.

이마트24 관계자는 “두꺼비 캐릭터만의 독특한 컬러와 친근함으로 상품에 대한 호기심을 자극, 매출로도 이어질 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 이마트24에서만 구입할 수 있는 차별화 상품으로 고객만족도를 높일 계획이다”고 말했다.

