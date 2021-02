[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 지방자치법 개정에 이바지한 공로를 인정받아 전국시군자치구의회의장협의회로부터 감사패를 받았다.

수원시는 염태영 시장이 23일 인천 서구 엘림아트센터에서 열린 전국시군자치구의회의장협의회에서 지방자치 발전과 지방분권 실현을 위해 지속적으로 노력하고, 32년 만의 지방자치법 전부개정에 힘을 보태 기초의회 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다고 밝혔다.

염 시장은 "지방자치법 전부 개정으로 지방정부와 지방의회의 자율성과 책임성이 강화됐다"며 "지방정부의 지방의회의 모범 사례ㆍ조례를 발굴해 전국으로 확산되도록 힘을 보태겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr