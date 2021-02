대우건설 '스마트홈 플랫폼' 사업 나선다

플랫폼SW기업 '아이티로' 지분 30% 매입

대우건설이 플랫폼 소프트웨어 개발 스타트업에 투자하며 '스마트홈 플랫폼' 사업에 본격적으로 나선다.

스마트홈 플랫폼은 아파트가 스스로 수집한 빅데이터를 활용해 사물인터넷(IoT)으로 연결된 각종 가전기기를 자동으로 제어하고, 음성 인식 기반의 인공지능(AI) 스피커와 연동시킬 수 있는 '지능형 주거 공간'을 구성하는 플랫폼을 말한다.

23일 대우건설은 "신사업 벨류체인 확장의 일환으로 플랫폼 프로그램 개발 기업인 ㈜아이티로에 투자해 지분을 매입했다"고 밝혔다. 매입한 지분은 아이티로 전체 지분의 30%다.

아이티로는 2018년 설립돼 4차 산업혁명의 핵심기술인 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터(Big data) 등을 기반으로 플랫폼 소프트웨어 개발과 빅데이터 분석 서비스를 제공하는 스타트업 기업이다. 지난 2019년 대우건설의 '푸르지오 스마트홈' 개발을 시작으로 '스마트홈 플랫폼' 사업에 진출했으며, 지난해에는 전라북도 완주군의 '스마트빌리지 플랫폼' 서비스를 구축하는 등 다수의 지자체 및 공공기관들과 파트너십을 체결하며 사업을 확장하고 있다.

대우건설은 이번 투자를 통해 스마트홈 플랫폼 사업 진출을 본격화한다. 현재 사용 중인 푸르지오 스마트홈 플랫폼을 업그레이드해 미래 주거문화를 선도하는 스마트홈 플랫폼 개발을 추진할 계획이다.

2019년 처음 선보인 푸르지오 스마트홈은 세대 내 생활환경(조명·가스·냉난방·환기·보안 등)을 제어하고 편의서비스(엘리베이터 호출·날씨정보 제공·택배 조회·차량위치 확인 등)를 제공하는 1단계를 거쳐, 스마트가전(에어컨·TV·로봇청소기 등) 제어, 이동통신사 연동(KT·SKT·LG U+), 커뮤니티시설 예약, 제휴 서비스 등을 제공하는 2단계 개발을 완료한 상태다.

대우건설 관계자는 "올해 푸르지오 스마트홈 플랫폼 3단계 개발을 통해 제휴 파트너사를 확대하고 하자처리 시스템을 구축하는 등 실생활에 유용한 기능을 추가할 예정"이라고 말했다.

