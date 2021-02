[골프토픽] '허리 수술' 우즈 "마스터스 출격엔 물음표~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국ㆍ사진)의 4월 마스터스 출전이 물음표다.

22일(한국시간) 미국프로골프(PGA)투어 제네시스인비테이셔널을 마친 직후 '마스터스에서 최종 라운드까지 치를 수 있냐'는 취재진의 질문에 "그러면 좋겠다"고 말했다. 해석의 여지가 많지만 '장담하기 어렵다'는 뜻으로 읽힌다. 제네시스인비테이셔널 주최자로 대회에는 나서지 않았지만 시상식에는 참석했다. 지난해 12월 아들 찰리와 부자 대항전에 출전한 뒤 5번째 허리 수술을 받은 상황이다.

"경과는 좋다"면서 "다만 좀 뻣뻣한 느낌"이라고 설명했다. "한 번 더 MRI를 찍어보고 괜찮으면 신체 활동을 더 늘려나갈 생각"이라는 우즈는 "필드에 복귀할 구체적인 계획은 아직 없다"며 "내일은 좀 더 나아지길 바랄 뿐"이라고 담담하게 전했다. 우즈는 "의료진과 상의해서 적절한 필드 복귀 방향을 잡는 데 주력하겠다"고 덧붙였다. 지난해 11월 마스터스 이후 3개월째 공식 대회에 나오지 않고 있다.

