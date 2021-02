[아시아경제 최대열 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 20,900 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 149,623 전일가 20,950 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 코오롱글로벌, 1726억원 규모 재건축 공사수주 계약 체결코오롱글로벌, 905억원 규모 부산 만덕3구역 재건축사업 수주LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정 close 은 강원도 태백 일대 풍력발전단지를 짓는 공사를 477억9170만원에 수주했다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr