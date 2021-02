[아시아경제 최대열 기자] 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 507 전일대비 5 등락률 +1.00% 거래량 164,215,054 전일가 502 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 이아이디, 검색 상위 랭킹... 주가 3.47%[오늘 장마감 분석] 52주신고가 종목 및 등락률 총정리오늘도 적중! 러시아 백신, 대량생산 MOU 체결! 딱! 오늘만 드립니다 close 는 연결기준 지난해 영업손실이 3억3833만원으로 적자전환했다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr