[아시아경제 최대열 기자] 신세계건설 신세계건설 034300 | 코스피 증권정보 현재가 45,200 전일대비 2,100 등락률 -4.44% 거래량 78,886 전일가 47,300 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 신세계건설, 커뮤니티 활발... 주가 -2.87%.10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어신세계건설, 커뮤니티 활발... 주가 -0.4%. close 은 다음 달 25일 주주총회에서 정두영씨를 사내이사로 새로 선임하는 안건 등을 다루기로 했다고 22일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr