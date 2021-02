티몬, 유료 회원 대상 22일 할인 이벤트…"밀키트 4종 4900원"

[아시아경제 김보경 기자] 온라인 쇼핑몰 티몬은 22일 유료멤버십 회원을 위한 '슈퍼세이브데이'를 맞아 밀키트 4종을 4900원에 판매하는 이벤트를 진행한다.

코로나19 시대 간편하게 집에서 요리할 수 있는 심클리쿡밀키트 4종 베스트 상품을 4900원에 판매한다. 밀키트 상품은 감바스, 스테이크, 파스타 2종으로 구성됐다. 기존 특가로 행사 판매했던 8900원에서도 45% 할인된 가격이다.

또한 이날 슈퍼세이브 1년권에 가입하는 신규 회원은 도미노피자 포테이토 M 세트(콜라 1.25ℓ 포함)를 58% 할인된 8900원에 구매할 수 있다.

숫자 2를 컨셉으로 다양한 이벤트도 실시한다. 룰렛이벤트를 통해 최대 22% 할인쿠폰을 받아갈 수 있는 기회가 있다. 최소 5000원 이상 구매 시 1100원 할인부터 최대 10만원 이상 구매 시 2만2000원 할인까지 다양하다. 한 아이디당 1회 참여 가능하다.

풍성한 선물을 제공하는 경품 이벤트도 진행한다. 22일 기준 슈퍼세이브 1년권 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 응모딜(0원딜)을 구매한 고객 중 추첨을 통해 총 222명에게 뚜레쥬르 롤케익을 제공하며, 당첨자는 3월 3일 공지될 예정이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr