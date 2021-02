[아시아경제 정동훈 기자] 21일 오전 10시 35분께 서울 서대문구의 한 대학교 주차장에서 50대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.

경찰에 따르면 50대 여성 A씨는 주차된 차 안에서 발달장애를 앓고 있는 딸과 함께 발견됐다. 경찰은 A씨 전 남편의 실종 신고를 받고 현장에 출동했으며, 딸은 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 사인이 약물 중독인 점과 유서가 발견된 점 등을 토대로 A씨가 극단적 선택을 한 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

A씨는 평소 우울증을 앓았으며, 자신의 신변을 비관하는 내용을 유서에 남긴 것으로 전해졌다.

