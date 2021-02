[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 관광경영학과 정은성 교수가 지난 18일 광주광역시 축제육성위원회 위원으로 위촉됐다고 19일 밝혔다.

광주시 축제육성 및 지원조례에 따라 축제육성위원회 위원으로 위촉된 정 교수는 앞으로 2년간 광주시 축제의 발굴 및 육성, 조정에 관한 사항을 자문하게 된다.

정 교수는 제7차 전남권 관광개발계획 수립과 제3차 국립공원 타당성조사 적합성 평가 책임연구자, 관세청 보세판매장 관광인프라 특허심사위원, 광주광역시 정책네트워크 정책위원, 한국관광연구학회 전라지역 부회장 등을 수행하면서 지역 관광 및 지역개발 전문가로 활동하고 있다.

