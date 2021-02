이마트, 정월 대보름 앞두고 오곡·부럼 가격 안정화 나선다

찹쌀, 잡곡, 부럼, 건나물 등 정월대보름 관련 상품 33종 최대 28% 할인 판매

양곡, 부럼 가격 인상에 이마트, 대량 매입·사전 기획 통해 가격 인상 최소화

[아시아경제 김유리 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 2,500 등락률 +1.39% 거래량 314,302 전일가 180,500 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 '집밥 열풍'의 힘 … 대형마트 실적개선 희망을 봤다[클릭 e종목]“이마트, 경쟁 속에서도 경쟁력 확대”이마트, 지난해 매출 22조…영업이익도 57.4%↑(종합) close 가 오는 26일 정월 대보름을 앞두고 오곡·부럼 가격 안정화에 나선다.

이마트는 정월 대보름인 오는 26일까지 찹쌀, 서리태, 팥, 찰기장쌀, 차좁쌀, 찰수수쌀, 땅콩, 호두, 건나물 등 총 33개 상품을 최대 28% 할인 판매하는 '정월 대보름 맞이' 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

'96시간 숙성한 부드러운 찰오곡밥(600g)'을 신세계 포인트카드 적립 시 20% 할인된 5584원에 선보인다. '국산부럼땅콩(250g)'과 '국산부럼호두(120g)'는 포인트카드 적립 시 20% 할인해 각각 5504원, 4784원에 판매한다.

이마트 '건강밥 클럽' 고객을 대상으로 한 추가 쿠폰 할인 혜택도 제공한다. 건강밥 클럽은 지난해 11월 론칭한 이마트 오프라인 멤버십으로 매달 양곡 관련 품목을 변경하며 할인 쿠폰을 제공한다. 별도의 절차 없이 이마트 애플리케이션을 통해 클럽 등록 하면 쿠폰을 받을 수 있다.

오는 28일까지 건강밥 클럽을 통해 찰기장쌀, 서리태, 현미, 팥 등 영양곡 구매 시 15% 할인 쿠폰을 받을 수 있으며 건강밥 클럽 최초 등록 고객에 한해서 양곡 전 품목 10% 할인 쿠폰도 제공한다(쿠폰 중복 사용 불가, 일부 상품 제외).

이마트는 최근 양곡, 견과 가격이 급격하게 상승하면서 이같은 할인 행사에 나서게 됐다고 밝혔다. 이마트 관계자는 "올해 정월 대보름의 경우 '집밥족' 증가와 '건강 기원 트렌드' 확산으로 정월 대보름 상품 수요가 평년보다 증가할 것으로 예상, 많은 고객들이 가족끼리 소소하게 건강을 기원하며 정월대보름을 보낼 수 있도록 할인 행사를 기획했다"고 말했다.

농산물유통정보에 따르면 지난 18일 기준 찹쌀(상, 40kg) 도매 가격은 13만1800원으로 지난해 같은 기간 대비 20% 가량 상승했다. 지난해에도 높은 시세를 기록한 국산 땅콩(상, 30kg)의 경우 40만7000원을 기록하며 6% 인상에 그쳤으나, 평년 대비로는 38% 가량 올랐다. 팥(상, 40kg) 도매가 역시 약 42% 상승했다.

이마트는 대량 매입과 사전 기획을 통해 가격 인상폭을 최소화하고 오곡, 부럼, 건나물 등을 시세 대비 15~20% 저렴하게 판매한다는 방침이다. 특히 이번 행사 기간 동안 '국산부럼땅콩(250g)'은 신세계포인트 적립 시 5504원에 구매할 수 있다. 작년 정월대보름 판매가(8800원) 대비 37.5% 저렴한 수준이다. 이마트 관계자는 "국산 땅콩의 경우 지난해 11월부터 사전 기획을 하고, 물량 역시 작년 정월 대보름 행사 대비 약 2.8배 늘린 4.2t 가량을 대량 매입해 작년보다 가격을 30% 이상 낮췄다"고 설명했다.

한편 이마트는 올해 처음으로 이마트 앱을 통한 '언택트(비대면) 소원 빌기' 이벤트도 함께 진행한다. 통상 정월 대보름 행사 기간 동안 이마트는 특별 행사장에 소원을 적은 종이를 꽂을 수 있는 '달집'을 비치, 고객들이 직접 소원을 적어 부착하는 이벤트를 진행했지만 올해는 코로나19로 인해 언택트 소원 빌기 이벤트로 대체했다. 이마트는 오는 26일까지 이마트 앱 '정월대보름 소원 적기' 이벤트 페이지에 올 한 해 이루고 싶은 소원을 댓글로 남길 시, 총 600명을 추첨해 이마트 금액권 5000원(300명)과 스타벅스 아메리카노(Tall 사이즈, 300명) 쿠폰을 제공한다고 밝혔다.

김원경 이마트 양곡 바이어는 "올해 정월 대보름의 경우 집밥 트렌드 확산과 건강에 대한 관심이 높아진 만큼 집에서 가족끼리 소소하게 정월 대보름을 기념하려는 수요가 늘어날 것으로 보인다"며 "최근 급격하게 가격이 오른 양곡, 견과 할인 행사를 통해 합리적인 가격에 정월 대보름을 보낼 수 있도록 이번 행사를 기획했다"고 말했다.

