[오후장 인기검색종목 PICK5] 코오롱생명과학, 서울식품, 유니온..

'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 주식 투자 대결 부문에 대한민국 대표 주식 AI로 출연하여 주목받고 있는 라씨 매매비서가 오늘 분석한 인기 검색 종목은 코오롱생명과학(+29.84%), 서울식품(+22.59%), 유니온(+22.24%), KR모터스(+22.66%), 세운메디칼(+17.80%), 이트론(+9.39%)이었다..

라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해서 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2020년 12월 7일 기준 전체 평균 적중률은 72.8%, 평균 수익률 41% 이상으로 높은 성과를 나타내고 있다.

한편, 현재 인기리에 방영되고 있는 'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 이번 주 방송분(2/5 방송 예정)에서 AI와 인간의 실전 주식 투자 대결에 대한민국 대표 주식 AI로 라씨 매매비서가 출연해 긴장감 있는 대결을 펼칠 예정이다.

라씨 매매비서에서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인해 볼 수 있다..

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 21,900 전일대비 450 등락률 +2.10% 거래량 3,646,563 전일가 21,450 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 코오롱생명과학, '인보사 성분조작'혐의 무죄 판결에 상한가AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 코오롱생명과학, ICC소송서 미쓰비시다나베에 패소… 430억 지급 판결 close , 서울식품 서울식품 004410 | 코스피 증권정보 현재가 330 전일대비 60 등락률 +22.22% 거래량 1,185,596,273 전일가 270 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드렸습니다. “쿠팡” 관련 아직 뜨지 않은 최대 수혜 株서울식품, 주가 247원.. 전일대비 -8.52%서울식품, 커뮤니티 활발... 주가 -25.68%. close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 834 전일대비 99 등락률 +13.47% 거래량 904,313,814 전일가 735 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 이트론, 주가 607원.. 전일대비 -17.41%증권사가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 -14.55% close , 유니온 유니온 000910 | 코스피 증권정보 현재가 8,240 전일대비 1,900 등락률 +29.97% 거래량 38,302,785 전일가 6,340 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 유니온, 커뮤니티 활발... 주가 -19.05%.초박빙 대선, 美 증시에선 기술주·韓 친환경주 부활유니온, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 7.03% ↑ close , 세운메디칼 세운메디칼 100700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,880 전일대비 350 등락률 +4.65% 거래량 69,007,853 전일가 7,530 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 세운메디칼, 커뮤니티 활발... 주가 10.89%.[특징주]대통령 백신주사기 업체 방문에‥세운메디칼 강세 18.99%↑【화제의테마】 지금 아니면 절대 기회 없다! 실시간 '핫트렌드' 종목 TOP4 close

