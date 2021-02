[특징주] 코오롱생명과학, '인보사 성분조작'혐의 무죄 판결에 상한가

[아시아경제 이민지 기자] 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 24,650 전일대비 3,200 등락률 +14.92% 거래량 2,538,574 전일가 21,450 2021.02.19 15:08 장중(20분지연) 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 코오롱생명과학, ICC소송서 미쓰비시다나베에 패소… 430억 지급 판결[특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓ close 이 상한가를 기록했다. 골관절염 유전자 치료제 인보사의 성분조작과 관련해 임원들이 1심에서 무죄를 선고 받았기 때문이다.

19일 오후 2시 14분 코오롱생명과학은 장중 29.84%(상한가)로 치솟아 2만7850원을 가리키고 있다.

이날 서울중앙지법 형사합의 25-3부는 코오롱생명과학 이사 조모씨와 상무 김모씨의 위계공무집행방해·특정경제범죄 가중처벌법상 사기·보조금법 위반 등 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 이는 2019년 인보사 성분이 논란이 되면서 검찰이 수사에 나서 여러 관계자들을 기소한 이후 나온 법원의 첫 판결이다.

재판부는 이들이 일부 사실에 부합하지 않는 내용을 자료에 기재했다고 인정하면서도 "인보사 품목 허가 과정에서 식약처 검증이 부족한 것이 아닌지 의심된다"며 무죄로 판단했다.

