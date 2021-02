LH, ‘공공주도 3080+ 통합지원센터’ 개소

2.4대책 관련, 토지주 및 조합 등에 사업 컨설팅 및 상담 서비스 제공

사업 분야별 전문가를 활용해 상담 전문성 제고

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 지난 17일 서울시 용산구 소재 LH 수도권주택공급특별본부에서 ‘공공주도 3080+ 통합지원센터’를 개소했다고 18일 밝혔다.

이번 개소한 공공주도 3080+ 통합지원센터는 지난 4일 정부가 발표한 ‘공공주도 3080+ 대도시권 주택공급 획기적 확대방안’을 신속하고 효율적으로 추진하기 위해 마련됐다.

통합지원센터는 △정책홍보반 △제도운영반 △상담HUB로 구성되며, 상담HUB는 공공직접정비사업팀, 도심공공주택복합사업팀, 소규모정비사업팀, 도시재생팀 등 사업별 전담팀 및 지역본부별 사무소로 운영된다.

구체적으로 △정책홍보반은 센터 운영총괄 및 정책홍보 △제도운영반은 제도개선 및 정책 지원 △상담HUB는 사업 컨설팅 및 상담을 담당한다. 특히 상담HUB는 사업별 LH 담당자로 구성된 사업별 전담팀이 있어 사업 컨설팅 및 상담 전문성이 높다.

LH는 이번 서울 용산구에 개소한 센터를 시작으로, 순차적으로 각 지역본부에도 통합지원센터를 확대할 계획이다.

LH 관계자는 "통합지원센터는 사업시행자와 토지소유자의 소통 창구로, 대도시권 주택공급 확대를 위한 교두보 역할을 할 수 있을 것"이라며, "토지주와 조합등의 상담 및 사업 컨설팅을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr