靑 "신현수, 검찰인사 이견으로 사의표명…'패싱'은 없었다"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 신현수 민정수석의 '사의표명설'과 관련, 사의를 표명한 것은 맞지만 문재인 대통령이 만류해 여전히 거취에는 변화가 없다고 밝혔다. 검찰 인사 과정에서 '신현수 패싱' 의혹이 제기되는 데에 대해서는 "무리한 해석"이라며 일축했다.

청와대 고위 관계자는 17일 기자들과 만난 자리에서 "검찰 인사 과정에서 민정수석이 사표가 아닌 사의를 몇 차례 표시했고, 그 때마다 문 대통령이 만류해 거취 문제는 변화가 없는 상태"라며 이같이 밝혔다.

관계자는 "최근 검찰인사가 나는 과정에서 검찰과 법무부 사이의 견해가 달랐고, 그것을 조율하는 과정에서 이견이 있었다"고 신 수석의 사의 표명 배경을 설명했다.

'조국 라인' 이광철 민정비서관과 신 수석 사이의 이견이 있었다는 일부 기사에 대해서는 "(두 사람의) '암투'로 그림이 그려져 있던데, 인사 진행 과정에서 민정수석실 내부의 이견은 없었다"며 "이 비서관이 법무부 장관의 편을 들고 민정수석을 '패싱'한 것으로 나왔던데, 전혀 별개의 사안"이라고 강하게 부인했다. 인사 과정에서의 이견은 법무부와 신 수석 사이에 있었던 것이며, 신 수석과 이 비서관의 인사에 관한 뜻은 같았다는 것.

신 수석은 이날 오전까지도 회의에 꾸준히 참석하고 있지만, 사의 표명 의사를 여전히 거두지 않고 있는 상태다. 청와대 관계자는 "민정수석이 보는 인사방향과 법무부가 보는 인사, 검찰 쪽이 원하는 사항이 다를 수 있다"며 "거기서 민정수석이 중재를 하려고 의도하신 것 같고, 그게(조율이) 진행되는 중에 발표가 되어버리고 한 것에 대해 민정수석이 사의를 내신 게 아닌가 생각한다"고 말했다.

법무부가 신 수석을 '패싱'한 것이냐는 기자의 질문에는 "문서가 종이비행기처럼 날아다니는 것도 아니고 민정수석을 경유해서 보고가 되는데 패싱이라고 볼 수 없다"며 "조율의 과정이 진행중인 상태에서 (발표)됐거나 그런 일은 있다"고 말했다. 조율되지 않은 인사안을 대통령이 재가한 것은 결국 이번 인사에 대통령의 의중이 반영된 것 아니냐는 질문에는 "조율되는 과정은 민정수석까지"라며 "대통령은 결부시키지 말아 달라"고 일축했다.

청와대 관계자는 백운규 전 산업통상자원부 장관의 영장을 막지 못해 문 대통령이 격노했으며, 이 때문에 신 수석이 '패싱' 당한 것이라는 일부 기사에 대해서도 "전혀 관계 없다"며 "총리나 법무부 장관도 '(원전 폐쇄는) 대통령 공약사항이고 이 정부의 핵심 사업으로 선정돼 공개적으로 추진되는 사안이 사법적 판단이 된다는 것을 납득할 수 없다'고 말씀드렸고, 그것(영장)에 대해서 대통령이 격노한 적도 없다"고 일축했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr