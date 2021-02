우리은행, 'LCK 골드킹' 맞히면 310명에 '초월급 아이템' 증정

선착순 1만2021명에게도 게임 아이템 증정

[아시아경제 원다라 기자] 우리은행이 '리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)' 게임 아이템·친필 사인 의류를 제공하는 이벤트를 진행한다.

우리은행은 '골드킹(저축왕) 이벤트'를 4월10일까지 실시한다고 17일 밝혔다. 2021 LCK 스프링 2라운드에서 경기당 가장 많은 골드(게임 머니)를 모으는 골드킹을 맞힌 310명에게는 초월급 아이템, 골드킹 친필 사인 의류를 제공한다. 응모만으로도 선착순 1만2021명에게 게임 아이템을 제공할 예정이다. 우리원(WON)뱅킹을 최초로 가입하고 적금, 청약저축 등 비대면 저축 계좌를 가입하는 고객을 대상으로는 약 4만개의 리그오브레전드(LoL) 인기 아이템을 지급한다.

우리은행은 LCK를 대표하는 칸(김동하, 담원 기아), 쵸비(정지훈, 한화생명e스포츠) 선수가 이번 이벤트를 소개하고, 1위 선수를 예측해보는 영상도 공식 유튜브, 인스타그램, 페이스북을 통해 공개했다. 자세한 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리WON뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다. 앞서 우리은행은 지난달 MZ세대, 미래고객 고객 저변을 넓히기 위해 LCK와 파트너십 체결식을 개최하고 2023년까지 LCK 경기장내 브랜드 광고와 현장이벤트를 진행하기로 한바 있다.

우리은행 관계자는“우리은행과 LCK의 성공적인 파트너십을 알리기 위해 팬들이 적극적으로 참여할 수 있는 골드킹 이벤트를 준비했다”며“앞으로도 LCK 팬들과 적극적으로 소통하여 다양한 이벤트를 준비할 것”이라고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr